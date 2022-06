(Di mercoledì 8 giugno 2022) Quello di Arkadiuszè uno dei nomi caldi di questa finestra di mercato. L'ex Napoli, in forza all'Olympique, nonostante i 20 gol stagionali in 35 presenze complessive, ha dovuto fare i ...

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Milik gela la #Juve: 'Mi piacerebbe restare al #Marsiglia': L'attaccante ex Napoli era finito nel mirino dei biancone…

Quello di Arkadiuszè uno dei nomi caldi di questa finestra di mercato. L'ex Napoli, in forza all'Olympique Marsiglia, nonostante i 20 gol stagionali in 35 presenze complessive, ha dovuto fare i conti con i dissidi... Milik gela la Juve: "Mi piacerebbe restare al Marsiglia" Dichiarazioni che hanno fatto gelare la Juventus, che da quel momento si è allontanata dal Campione d'Europa. Le ultime voci, invece, riguardano calciatori più esperti e di esperienza, come Muriel, ...