Milano, aggredisce la moglie e si barrica in casa. Poi la fuga (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Ha aperto il gas, aggredito la moglie e poi si è barricato in casa nel tentativo di suicidarsi. È successo oggi a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Sul posto, in via Milano 81, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dal primo piano della palazzina la donna e chiuso il gas dell'edificio. La vittima è stata soccorsa dal 118 verso le 12.30. L'uomo è poi riuscito a fuggire: i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, intervenuti sul posto, sono infatti entrati nell'abitazione, ma l'hanno trovata vuota dando quindi avvio alle ricerche dell'uomo, un 35enne egiziano. La donna è stata colpita sul collo con una bottiglia di vetro. La 34enne, nata in Romania, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, non in pericolo di vita.

