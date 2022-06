Milan, doppio colpo in vista dal Lille: a Botman si aggiunge Sanches (Di mercoledì 8 giugno 2022) doppio colpo in vista per il Milan dal Lille. Sven Botman, nonostante l’interesse dei club inglesi, sembra ormai destinato a vestire la maglia rossonera, ma potrebbe non essere l’unico giocatore del Lille a trasferirsi a Milano. Secondo il sito 90min, nei prossimi giorni il Milan potrebbe chiudere un’altra trattativa per Renato Sanches. Il 22enne difensore olandese, nonostante gli agenti siamo ancora in contatto col Newcastle, fa espresso la sua preferenza per i rossoneri, dove potrebbe approdare proprio con il compagno di squadra Sanches. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)inper ildal. Sven, nonostante l’interesse dei club inglesi, sembra ormai destinato a vestire la maglia rossonera, ma potrebbe non essere l’unico giocatore dela trasferirsi ao. Secondo il sito 90min, nei prossimi giorni ilpotrebbe chiudere un’altra trattativa per Renato. Il 22enne difensore olandese, nonostante gli agenti siamo ancora in contatto col Newcastle, fa espresso la sua preferenza per i rossoneri, dove potrebbe approdare proprio con il compagno di squadra. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : ??Situazione sponsor #Milan: trattativa per il rinnovo con #Puma vicino alla chiusura. Porterà al club più del doppi… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Calciomercato, doppio colpo in vista dal #Lille per il #Milan: oltre a Sven#Botman, potrebbe arrivare anche Renato #San… - sportface2016 : #Calciomercato, doppio colpo in vista dal #Lille per il #Milan: oltre a Sven#Botman, potrebbe arrivare anche Renato… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Botman-Sanches, vicino doppio colpo dal Lille per il Milan - fettonejr : @usodistorto @FabrizioRomano per Botman? Non credo. Io sapevo 40. Mi sa è a lui che in Inghilterra danno il doppio… -