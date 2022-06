Metropolitana di Napoli, tavolo tecnico con il Comune: Carbone fa il punto sulle opere in corso (Di mercoledì 8 giugno 2022) A una settimana dall’insediamento del nuovo presidente di MN – Metropolitana di Napoli Spa, Paolo Carbone, si è aperto stamane un tavolo tecnico di confronto con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni alle tante questioni in sospeso, sia con riferimento allo sviluppo dei lavori, che per le vicende legate ai dissesti nel cimitero di Poggioreale. Il tavolo è stato sollecitato con forza dal nuovo presidente con l’obiettivo di dare un nuovo impulso positivo ai rapporti tra concedente e concessionario e risolvere i temi su cui non c’è pieno allineamento, al fine di migliorare – nel più breve tempo possibile – l’impatto delle opere sulla vivibilità dei cittadini. “Abbiamo subito voluto questo confronto, che è stato cordiale e molto fattivo, per programmare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) A una settimana dall’insediamento del nuovo presidente di MN –diSpa, Paolo, si è aperto stamane undi confronto con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni alle tante questioni in sospeso, sia con riferimento allo sviluppo dei lavori, che per le vicende legate ai dissesti nel cimitero di Poggioreale. Ilè stato sollecitato con forza dal nuovo presidente con l’obiettivo di dare un nuovo impulso positivo ai rapporti tra concedente e concessionario e risolvere i temi su cui non c’è pieno allineamento, al fine di migliorare – nel più breve tempo possibile – l’impatto dellesulla vivibilità dei cittadini. “Abbiamo subito voluto questo confronto, che è stato cordiale e molto fattivo, per programmare ...

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #Napoli disagi per la metro?? - Informa_Press : #Napoli disagi per la metro?? - InNotizia : A partire dal 15 giugno e per la durata di circa 4 mesi la Stazione Università sarà interessata da radicali lavori… - ParliamoDiNews : Metropolitana Napoli: la fermata Università resterà chiusa 4 mesi per lavori #lavori #metropolitana #napoli #8giugno - sisonofrancesca : 'Secondi solo al Giappone' proclama giggino. 'I trasporti migliori d'europa' sostiene Gaetanino. -