Ma quale cinquina? Quest'anno saranno in sette a contendersi il premio Strega (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sono fatti attendere, son momenti fatidici che possono cambiare la carriera di uno scrittore. E poi si sa come succede: il Teatro romano di Benevento (la città del liquore Strega), i fili da tirare all’aperto, la gente che prende posto. Prima della diretta, un borbottìo su una ristampa, non siamo riusciti a capire se di libro, oppure di invito cartaceo per ospiti poco abituati agli e-ticket. Facciamo il refresh della pagina, non si sarà bloccata? Proviamo a vedere se RaiPlay funziona meglio sull’iPad. Nulla di nulla, unico segno di vita il manifesto disegnato da Lorenzo Mattotti che ora si spostava un po’ a destra, ora si spostava un po’ a sinistra. Doveva essere Questo l’effetto del monoscopio, quando la Rai era giovane e trasmetteva su un canale solo, qualche ora al giorno. Edizione numero 76, neanche Maria Bellonci avrebbe immaginato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sono fatti attendere, son momenti fatidici che possono cambiare la carriera di uno scrittore. E poi si sa come succede: il Teatro romano di Benevento (la città del liquore), i fili da tirare all’aperto, la gente che prende posto. Prima della diretta, un borbottìo su una ristampa, non siamo riusciti a capire se di libro, oppure di invito cartaceo per ospiti poco abituati agli e-ticket. Facciamo il refresh della pagina, non si sarà bloccata? Proviamo a vedere se RaiPlay funziona meglio sull’iPad. Nulla di nulla, unico segno di vita il manifesto disegnato da Lorenzo Mattotti che ora si spostava un po’ a destra, ora si spostava un po’ a sinistra. Doveva essereo l’effetto del monoscopio, quando la Rai era giovane e trasmetteva su un canale solo, qualche ora al giorno. Edizione numero 76, neanche Maria Bellonci avrebbe immaginato ...

