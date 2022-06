"Lui è come Putin, ma nessuno si scandalizza". Domenico Quirico, schiaffo all'Occidente: la verità nascosta (Di mercoledì 8 giugno 2022) È un Domenico Quirico polemico quello che si collega con Tagadà su La7. Nella puntata in onda mercoledì 8 giugno, il giornalista mette l'Occidente di fronte alla realtà dei fatti: "Erdogan in Siria ha fatto quello che Putin ha fatto nel Donbass e nessuno si è scandalizzato o l'ha bombardato - tuona di fronte a Tiziana Panella -. Erdogan si è impadronito di parte del territorio siriano, mettendo dei tizi a lui favorevoli e li usa come allevamento delle milizie jihadiste utilizzandole poi come mercenari in Libia o in posti dove ha la sua assurda e ridicola politica". Eppure, e questa è la critica, "nessuno lo ha disturbato". Secondo il reporter della Stampa, infatti, "gli unici che lo possono disturbare sono i turchi, sempre che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) È unpolemico quello che si collega con Tagadà su La7. Nella puntata in onda mercoledì 8 giugno, il giornalista mette l'di fronte alla realtà dei fatti: "Erdogan in Siria ha fatto quello cheha fatto nel Donbass esi èto o l'ha bombardato - tuona di fronte a Tiziana Panella -. Erdogan si è impadronito di parte del territorio siriano, mettendo dei tizi a lui favorevoli e li usaallevamento delle milizie jihadiste utilizzandole poimercenari in Libia o in posti dove ha la sua assurda e ridicola politica". Eppure, e questa è la critica, "lo ha disturbato". Secondo il reporter della Stampa, infatti, "gli unici che lo possono disturbare sono i turchi, sempre che il ...

