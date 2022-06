Krause | “Pecchia? Sa comprendere peso che ha la maglia del Parma”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Kyle, presidente del, ha presentato il nuovo tecnico Fabio. Queste le sue parole: “Oggi è un giorno importante, perché è fondamentalmente il primo giorno della prossima stagione. Le ultime stagioni per essere eufemistici, sono state difficili. So che molti dei nostri fans tifanoda molto più tempo di me, ma, credetemi, il dolore che queste due stagioni mi hanno arrecato, è molto forte. Tornare in hotel dopo la partita, a volte, è stato un percorso faticoso e lungo. Oggi se vogliamo parlare del futuro del, mi ritrovo a ripetere gli obiettivi che sono stati quelli degli ultimi due anni”. “Credo che siano tutti d’accordo nel dire che oggi questo sia l’aspetto prioritario e più importante che ilè sicuramente una squadra di Serie A. Ecco perché deve ...