Highlights e gol Italia-Ungheria 2-1 | Nations League 2022 2023 VIDEO9

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il video dei gol e deglidi, match valevole per la. Allo stadio Cesena bella vittoria dei ragazzi di Roberto Mancini che vincono per 2-1: i gol nel primo tempo grazie al bel tiro di Barella e alla finalizzazione di Pellegrini che a porta vuota trasforma la grande azione di Politano. Nella ripresa lo sfortunato autogol di Mancini non cambia la sostanza: l’torna a vincere, è 2-1. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Advertising

SkySport : ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ?… - fpa82 : RT @SkySport: ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ? - FootyZoneNet : RT @SkySport: ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ? - GiovanniMeneguz : RT @SkySport: ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ? - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ? -

PAGELLE E TABELLINO NATIONS LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHE GLIDEL MATCH (VIDEO) La ... I tedeschi sfiorano ilin avvio con Rudiger, mentre Musiala si rivela una spina nel fianco di un'...Il video condi Germania - Inghilterra 1 - 1 , match valido per la seconda giornata della Nations League 2022/2023 . Termina in parità il big match dell'Allianz Arena, dove succede tutto nel ...Vittoria per 2-1 a Cesena per l'Italia nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di calcio giocata contro l'Ungheria: per gli azzurri vanno in gol, firmato d ...Italia - Ungheria 2-1 highlights e gol: le azioni principali della seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League 2022/23.