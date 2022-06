Guerra in Ucraina, Severodonetsk contesa dai due eserciti (Di mercoledì 8 giugno 2022) : colpiti ospedali nei bombardamenti russi senza sosta Continua senza sosta la Guerra nel sud dell’Ucraina. Dopo la città di Mariupol, ad essere particolarmente colpita ora è Severodonetsk, dove i Russi avanzano, ma gli ucraini resistono. Le notizie sulla caduta della città in mano russa e della resistenza Ucraina si alternano e a volte si accavallano. Secondo le ultime notizie, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nell’ultimo rapporto operativo ha dichiarato: «Nella direzione di Severodonetsk (Ucraina orientale), l’esercito di Kiev sta frenando all’assalto delle truppe russe, i combattimenti continuano. Anche il tentativo di prendere il controllo delle vicine città di Toshkivka e Ustinivka è stato respinto». E si aggiunge: «Nelle direzioni Avdiivka, Novopavlivska e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) : colpiti ospedali nei bombardamenti russi senza sosta Continua senza sosta lanel sud dell’. Dopo la città di Mariupol, ad essere particolarmente colpita ora è, dove i Russi avanzano, ma gli ucraini resistono. Le notizie sulla caduta della città in mano russa e della resistenzasi alternano e a volte si accavallano. Secondo le ultime notizie, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nell’ultimo rapporto operativo ha dichiarato: «Nella direzione diorientale), l’esercito di Kiev sta frenando all’assalto delle truppe russe, i combattimenti continuano. Anche il tentativo di prendere il controllo delle vicine città di Toshkivka e Ustinivka è stato respinto». E si aggiunge: «Nelle direzioni Avdiivka, Novopavlivska e ...

