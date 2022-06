Gaetano: «Al Napoli mi sento a casa, ma ora testa all’Under 21» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il centrocampista del Napoli Gaetano ha parlato del suo futuro prossimo in azzurro e dell’esperienza in Under 21 Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli e protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro in azzurro e dell’esperienza che sta vivendo con l’Under 21. DEDICA GOL AZZURRO – «Sicuramente a mia figlia Carmela Pia, a tutta la mia famiglia che mi sta accanto ogni giorno, alla mia compagna Maria». MATURITA – «Mi sento molto maturo. Sia per la figlia, perché adesso ho un ruolo importante da svolgere, ma anche perché sono andato presto fuori a giocare. Tre anni a Cremona sono stati importanti: vivere da solo, cucinare…. E alla terza stagione mi sono sentito molto cresciuto». COMPAGNI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il centrocampista delha parlato del suo futuro prossimo in azzurro e dell’esperienza in Under 21 Gianluca, centrocampista di proprietà dele protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro in azzurro e dell’esperienza che sta vivendo con l’Under 21. DEDICA GOL AZZURRO – «Sicuramente a mia figlia Carmela Pia, a tutta la mia famiglia che mi sta accanto ogni giorno, alla mia compagna Maria». MATURITA – «Mimolto maturo. Sia per la figlia, perché adesso ho un ruolo importante da svolgere, ma anche perché sono andato presto fuori a giocare. Tre anni a Cremona sono stati importanti: vivere da solo, cucinare…. E alla terza stagione mi sono sentito molto cresciuto». COMPAGNI ...

