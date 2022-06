Di Maria non decolla, la Juventus piomba su Berardi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo stallo venutosi a creare nella trattativa Di Maria che non decolla, ha irritato non poco la Juventus, decisa piu’ che mai a puntare su Domenico Berardi del Sassuolo come rinforzo per il proprio attacco. Di Maria non decolla: Berardi si avvicina alla Juventus? A volte ritornano. Dopo il corteggiamento di qualche anno fa concluso poi con il rifiuto dell’attaccante neroverde di trasferirsi in bianconero per timore di trovare poco spazio, ora la Juventus ci riprova seriamente. Un’accelerazione causata dai continui temporeggiamenti di Di Maria, poco convinto di accettare la corte della Vecchia Signora. Tanto più che l’argentino è entrato nel mirino del Barcellona e quindi vuole ascoltare anche l’offerta dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo stallo venutosi a creare nella trattativa Diche non, ha irritato non poco la, decisa piu’ che mai a puntare su Domenicodel Sassuolo come rinforzo per il proprio attacco. Dinonsi avvicina alla? A volte ritornano. Dopo il corteggiamento di qualche anno fa concluso poi con il rifiuto dell’attaccante neroverde di trasferirsi in bianconero per timore di trovare poco spazio, ora laci riprova seriamente. Un’accelerazione causata dai continui temporeggiamenti di Di, poco convinto di accettare la corte della Vecchia Signora. Tanto più che l’argentino è entrato nel mirino del Barcellona e quindi vuole ascoltare anche l’offerta dei ...

Advertising

FiorinoLuca : Esistono anche altri campionati oltre quello italiano. Esistono altri nomi e non per forza i soliti noti. Non puoi… - thetrueshade : Di Maria probabilmente saltato ma via j boomer sono brutto e cattivo perché parlo di confusione societaria e dico c… - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - aaddario66 : @marco_rogerio_ @GiAdUzZoLa90 Comunque, per la cronaca risulta che il Barca non ha fatto ancora nessuna offerta per… - Frankplusvalenz : Leggo molte critiche alla Juve che non ha chiuso per uno che voleva fare 6 mesi più il mondiale E zero a Di Maria c… -