Barbara D’Urso | crollo devastante | è successo in queste ore

A dispetto del grande impegno messo in campo, purtroppo Barbara D'Urso si è dovuta arrendere all'arrivo di una brutta notizia Dopo un periodo in cui nel futuro professionale della famosa conduttrice partenopea è regnata la totale incertezza, adesso le cose sono cambiate. Appena una manciata di giorni fa infatti, Barbara D'Urso ha rinnovato il suo contratto con l'azienda Mediaset per un altro anno. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile addio di Carmelita al Biscione, ipotesi che era stata fatta in considerazione dei netti tagli ai suoi programmi. Barbara D'Urso (Websource)Oltre alla chiusura di "Live – Non è la D'Urso infatti", anche l'altra trasmissione di Barbara "Pomeriggio Cinque" ha subito una riduzione in termini di ...

