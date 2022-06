Anni di Piombo, Questura Roma ricorda agenti Sammarco e Carretta uccisi dai Nar nel 1982 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Nella mattinata odierna, in occasione del 40esimo Anniversario della morte degli Assistenti della Polizia di Stato Franco Sammarco e Giuseppe Carretta, uccisi da un commando del gruppo terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il Vice Questore Vicario di Roma Mauro Baroni ha deposto una corona di alloro a nome del Capo della Polizia, Prefetto Lamberto GiAnnini, sul cippo marmoreo posto nel luogo dell’eccidio, in via Dorando Pietri. Successivamente è stato deposto un omaggio floreale sulla lapide collocata all’interno del Commissariato “Villa Glori” dove i poliziotti prestavano servizio all’epoca dell’attentato terroristico. Come noto, l’8 giugno 1982 un commando terrorista dei NAR, sotto la minaccia delle armi, attirò in una trappola ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Nella mattinata odierna, in occasione del 40esimoversario della morte degli Assistenti della Polizia di Stato Francoe Giuseppeda un commando del gruppo terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il Vice Questore Vicario diMauro Baroni ha deposto una corona di alloro a nome del Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Gini, sul cippo marmoreo posto nel luogo dell’eccidio, in via Dorando Pietri. Successivamente è stato deposto un omaggio floreale sulla lapide collocata all’interno del Commissariato “Villa Glori” dove i poliziotti prestavano servizio all’epoca dell’attentato terroristico. Come noto, l’8 giugnoun commando terrorista dei NAR, sotto la minaccia delle armi, attirò in una trappola ...

