Adam Sandler racconta una storia su Bruce Springsteen: "Pensava che mi chiamassi Alan Stanley" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adam Sandler ha raccontato una storia su Bruce Springsteen durante la sua recente apparizione presso il Late Night con Seth Meyers: 'lo incontrai, frequentavamo la stessa palestra.' Durante l'ultimo episodio di Late Night con Seth Meyers, Adam Sandler ha raccontato al presentatore del giorno in cui si è imbattuto in Bruce Springsteen in una palestra "schifosa" e ha scoperto che il rocker Pensava che il suo nome fosse Alan Stanley. Sandler ha esordito dicendo: "Adoro Bruce Springsteen... ricordo che ai tempi di SNL mi allenavo in una palestra semplicemente schifosa. Ricordo anche che vedevo continuamente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)hato unasudurante la sua recente apparizione presso il Late Night con Seth Meyers: 'lo incontrai, frequentavamo la stessa palestra.' Durante l'ultimo episodio di Late Night con Seth Meyers,hato al presentatore del giorno in cui si è imbattuto inin una palestra "schifosa" e ha scoperto che il rockerche il suo nome fosseha esordito dicendo: "Adoro... ricordo che ai tempi di SNL mi allenavo in una palestra semplicemente schifosa. Ricordo anche che vedevo continuamente ...

Advertising

Trillafon : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Hustle: le rivincite di #AdamSandler e il basket in un film che spiega la vita ?? - scaraav : uscito nuovo film di adam sandler su netflix mi chiudo in casa - besideyook : pensate a yesung com’è contento del nuovo film di adam sandler dove fa il coach dell’nba - playblog_it : ? Hustle il Film con Adam Sandler è arrivato su Netflix ? - lucadallavalle_ : Voglio morgan freeman come narratore della mia vita, kid cudi e kanye per la sigla iniziale, uzi e tyler come compa… -