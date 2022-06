Ucraina, Letta “In Parlamento la maggioranza si ricompatterà” (Di martedì 7 giugno 2022) BARLetta (ITALPRESS) – “Sono convinto che il 21 arriveremo in Senato e il 22 alla Camera e che la maggioranza si ricompatterà su un testo che sarà un testo che condivideremo col governo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando della risoluzione sull'Ucraina che verrà discussa in Parlamento nei prossimi giorni. “Credo – ha aggiunto l'ex premier a margine di appuntamenti elettorali a BarLetta – che tutti abbiamo la stessa ambizione oggi, quella di un'Italia che sia insieme a tutta l'Europa determinante per riuscire a obbligare la Russia a fermarsi e a far sì che si riesca ad arrivare alla pace. Salvini? Non credo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di rotture che in questo momento sarebbero negative. Il 21 e il 22 saranno ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) BAR(ITALPRESS) – “Sono convinto che il 21 arriveremo in Senato e il 22 alla Camera e che lasisu un testo che sarà un testo che condivideremo col governo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, parlando della risoluzione sull'che verrà discussa innei prossimi giorni. “Credo – ha aggiunto l'ex premier a margine di appuntamenti elettorali a Bar– che tutti abbiamo la stessa ambizione oggi, quella di un'Italia che sia insieme a tutta l'Europa determinante per riuscire a obbligare la Russia a fermarsi e a far sì che si riesca ad arrivare alla pace. Salvini? Non credo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di rotture che in questo momento sarebbero negative. Il 21 e il 22 saranno ...

