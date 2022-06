Traffico Roma del 07-06-2022 ore 07:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in aumento il Traffico sulle strade della capitale a partire dal raccordo qui code a tratti in carreggiata interna tra la Prenestina e l’ardeatina difficoltà di immissione chi proviene dalla diramazione di Roma su da dove Al momento si sta in fila da Torrenova coda in entrata sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale primi rallentamenti verso il centro poi sulle consolari file sulla Cassia tra via Braccianese nuova e largo della Giustiniana e sulla Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto intensi e gli spostamenti anche sulla Salaria dove si procede a rilento tra Castel Giubileo e via Radicofani direzione tangenziale in zona Castelverde la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via polense all’altezza di via del Passo del Lupo alle porte di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in aumento ilsulle strade della capitale a partire dal raccordo qui code a tratti in carreggiata interna tra la Prenestina e l’ardeatina difficoltà di immissione chi proviene dalla diramazione disu da dove Al momento si sta in fila da Torrenova coda in entrata sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale primi rallentamenti verso il centro poi sulle consolari file sulla Cassia tra via Braccianese nuova e largo della Giustiniana e sulla Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto intensi e gli spostamenti anche sulla Salaria dove si procede a rilento tra Castel Giubileo e via Radicofani direzione tangenziale in zona Castelverde la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via polense all’altezza di via del Passo del Lupo alle porte di ...

