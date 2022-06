“Sono stati loro”. Brutto colpo per Lulù Selassié, dagli ex del GF Vip: non ha avuto scelta (Di martedì 7 giugno 2022) Lulù Selassié rinvia la festa di compleanno. Per la principessa un momento molto triste. Non certo per essere stata costretta a spostare la data dei festeggiamenti (che sarebbe dovuta essere il 9 giugno), quanto per il modo in cui è arrivata. Solo pochi giorni fa erano venuti a galla particolari sul suo addio a Manuel Bortuzzo. “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia”. “Alla base ci Sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie posSono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)rinvia la festa di compleanno. Per la principessa un momento molto triste. Non certo per essere stata costretta a spostare la data dei festeggiamenti (che sarebbe dovuta essere il 9 giugno), quanto per il modo in cui è arrivata. Solo pochi giorni fa erano venuti a galla particolari sul suo addio a Manuel Bortuzzo. “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia”. “Alla base cistate delle cose di coppia,non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie posfinire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei ...

Advertising

gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - gparagone : La rovina del Paese sono stati gli ipocriti di centrosinistra. #Speranza ne è l'emblema. Tiene a casa persone san… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno 32 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su T… - ERivetta : RT @HSkelsen: Quando gli US sono nati nel 1776 la Russia aveva già circa 18 guerre nel suo Curriculum. Ad oggi può vantare quasi 70 guerre… - mila_lavi : RT @rudy_matrix: ?????? In Spagna ???? sono stati affissi manifesti in cui si pubblicizza la 'Giornata internazionale del donatore di sangue'… -