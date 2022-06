Referendum, Giuseppe Gulotta: "Io 22 anni in carcere da innocente, votiamo sì perché non accada più" (Di martedì 7 giugno 2022) Catanzaro, 7 giu. (Adnkronos) - "Bisogna andare a votare e votare sì anche con la speranza che casi come il mio non accadano più". Così all'AdnKronos Giuseppe Gulotta, 22 anni in carcere da innocente per l'omicidio di due carabinieri che non aveva mai commesso. Arrestato nel 1976, quando di anni ne aveva 18, esce dal carcere dopo 2 anni e 3 mesi per poi, dopo 12 anni, tornare dietro le sbarre dove resta, dopo la condanna definitiva, dal 1990 al 2010. Nel 2012 i giudici, nel processo di revisione, lo hanno assolto per non aver commesso il fatto. "Ho già partecipato a un incontro con il Partito radicale a Roma perché condivido la loro battaglia a cui si è aggiunta anche la Lega - esordisce ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Catanzaro, 7 giu. (Adnkronos) - "Bisogna andare a votare e votare sì anche con la speranza che casi come il mio nonno più". Così all'AdnKronos, 22indaper l'omicidio di due carabinieri che non aveva mai commesso. Arrestato nel 1976, quando dine aveva 18, esce daldopo 2e 3 mesi per poi, dopo 12, tornare dietro le sbarre dove resta, dopo la condanna definitiva, dal 1990 al 2010. Nel 2012 i giudici, nel processo di revisione, lo hanno assolto per non aver commesso il fatto. "Ho già partecipato a un incontro con il Partito radicale a Romacondivido la loro battaglia a cui si è aggiunta anche la Lega - esordisce ...

Advertising

antonio65683279 : Questi Questi Referendari sono sacrosanti e va risposto SI perché non accada più che un innocente passi dei mesi in… - brichiel : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte:'Referendum su Reddito Di Cittadinanza? È inutile perdere tempo in referendum che non hanno successo. S… - GiuseppePalma78 : #REFERENDUMGIUSTIZIA 'Referendum Giustizia: tutte le ragioni per votare Sì', GpM edizioni, l'ultimo libro mio e di… - ledicoladelsud : Referendum, Giuseppe Gulotta: “Io 22 anni in carcere da innocente, votiamo sì perché non accada più” - fisco24_info : Referendum, Giuseppe Gulotta: 'Io 22 anni in carcere da innocente, votiamo sì perché non accada più': (Adnkronos) -… -