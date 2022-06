Nozze di primavera: l’abito da sposa di Giorgia Palmas, Beatrice Valli e le altre (Di martedì 7 giugno 2022) Maggio è, da tradizione, il mese delle spose. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia che ha messo un freno a qualunque tipo di cerimonia, se ne sono viste davvero poche e molte vip hanno preferito rimandare i festeggiamenti in attesa di un tempo più propizio. E ora che quel momento è arrivato, si sono sbizzarrite e hanno lasciato tutti a bocca aperta con il loro abito da sposa. Cambio di look, tentazione irresistibile Beatrice Valli ha sposato Marco Fantini a CapriSe fino a qualche anno fa di abito da sposa ce n’era uno solo, adesso la moda vuole che se ne sfoggino almeno due: uno per la cerimonia e uno per il party. Al momento del sì con Marco Fantini, Beatrice Valli ne ha scelto uno romantico e vaporoso Versace, con gonna ampia, velo lungo e guanti ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 7 giugno 2022) Maggio è, da tradizione, il mese delle spose. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia che ha messo un freno a qualunque tipo di cerimonia, se ne sono viste davvero poche e molte vip hanno preferito rimandare i festeggiamenti in attesa di un tempo più propizio. E ora che quel momento è arrivato, si sono sbizzarrite e hanno lasciato tutti a bocca aperta con il loro abito da. Cambio di look, tentazione irresistibilehato Marco Fantini a CapriSe fino a qualche anno fa di abito dace n’era uno solo, adesso la moda vuole che se ne sfoggino almeno due: uno per la cerimonia e uno per il party. Al momento del sì con Marco Fantini,ne ha scelto uno romantico e vaporoso Versace, con gonna ampia, velo lungo e guanti ...

