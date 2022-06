“Non è l’Arena”, Massimo Giletti attaccato dai suoi colleghi: cosa sta succedendo (Di martedì 7 giugno 2022) Ogni lunedì sera La 7 propone ai suoi telespettatori il programma Non è l’Arena con dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese. Alla conduzione del noto talk show Non è l’Arena Massimo Giletti, il quale in questi ultimi giorni è volato a Mosca per poter parlare al suo pubblico direttamente dalla Russia. Questa sua idea, come riportato da Dagospia, avrebbe scatenato la rivolta di molti conduttori e giornalisti della Rete. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.



'Se Massimo Giletti mi avesse chiesto un consiglio gli avrei sconsigliato il viaggio in Russia': Aldo Grasso si aggiunge al folto gruppo di persone che ha criticato il conduttore di Non è l'Arena per l'ultima puntata andata in onda su La7. Il primo motivo per cui il giornalista non sarebbe dovuto andare a Mosca, secondo Grasso, è di tipo tecnico. L'editorialista del Corriere ...