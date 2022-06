L’Ucraina prevede di riprendere il campionato di calcio ad agosto: “Zelensky è d’accordo” (Di martedì 7 giugno 2022) Nonostante la guerra, le bombe russe, i combattimenti a est e la crisi alimentare: L’Ucraina vuole tornare a giocare a pallone perché il calcio “ha un grande potere di aiutare le persone a pensare al futuro”. Ecco perché, parola del presidente della federazione calcistica Andriy Pavelko, prevede di riprendere il campionato ad agosto. Si sta cercando un modo sicuro per disputare le partite maschili e femminili: sono in corso colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, con i vertici della Fifa e della Uefa. Tutti i campionati sono stati interrotti a febbraio per via dell’invasione da parte della Russia. “Ho parlato con il nostro presidente Zelensky di quanto sia importante il calcio per distrarre”, ha detto Pavelko in un’intervista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Nonostante la guerra, le bombe russe, i combattimenti a est e la crisi alimentare:vuole tornare a giocare a pallone perché il“ha un grande potere di aiutare le persone a pensare al futuro”. Ecco perché, parola del presidente della federazione calcistica Andriy Pavelko,diilad. Si sta cercando un modo sicuro per disputare le partite maschili e femminili: sono in corso colloqui con il presidente Volodymyr, con i vertici della Fifa e della Uefa. Tutti i campionati sono stati interrotti a febbraio per via dell’invasione da parte della Russia. “Ho parlato con il nostro presidentedi quanto sia importante ilper distrarre”, ha detto Pavelko in un’intervista ...

