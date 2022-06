La spending review vale per tutti: l’Inter offre a de Vrij un rinnovo contrattuale al ribasso (Di martedì 7 giugno 2022) Non riguarda solo il Napoli, Insigne e Mertens (e forse Koulibaly). Il tema della spending review sugli ingaggi, soprattutto dopo la pandemia, riguarda tantissimi club, in particolare in Serie A. Le società non possono garantire ai calciatori in scadenza gli stessi ingaggi che sborsavano prima della crisi. Che non succedesse solo a Napoli era già stato chiarito dal caso Perisic, dalla situazione di Kessié, dal mancato rinnovo di Dybala. Ma ad ulteriore conferma della tendenza arriva l’indiscrezione lanciata da Tuttomercatoweb, secondo cui l’Inter avrebbe offerto a Stefan de Vrij un rinnovo fino al 2024 con cifre al ribasso. L’attuale contratto del difensore olandese scade l’estate prossima, nel 2023. E visto che de Vrij non pare disposto a rivedere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Non riguarda solo il Napoli, Insigne e Mertens (e forse Koulibaly). Il tema dellasugli ingaggi, soprattutto dopo la pandemia, riguarda tantissimi club, in particolare in Serie A. Le società non possono garantire ai calciatori in scadenza gli stessi ingaggi che sborsavano prima della crisi. Che non succedesse solo a Napoli era già stato chiarito dal caso Perisic, dalla situazione di Kessié, dal mancatodi Dybala. Ma ad ulteriore conferma della tendenza arriva l’indiscrezione lanciata da Tuttomercatoweb, secondo cuiavrebbe offerto a Stefan deunfino al 2024 con cifre al. L’attuale contratto del difensore olandese scade l’estate prossima, nel 2023. E visto che denon pare disposto a rivedere ...

Advertising

ricpuglisi : La spending review di Gianni Cervetti nel PCI degli anni 70. Funzionari del Partito: 3141. Dipendenti de L'Unità,… - napolista : La spending review vale per tutti: l’#Inter offre a #deVrij un rinnovo al ribasso Lo riferisce Tmw. Il contratto d… - mymmouth : '…il genocidio era l'obiettivo e le politiche economiche e monetarie sbagliate erano il modo per conseguirlo. La si… - mymmouth : 'Allora se le politiche di austerity in condizioni di crisi economica non producono il miglioramento dei conti pubb… - ManuelaBellipan : RT @ricpuglisi: La spending review di Gianni Cervetti nel PCI degli anni 70. Funzionari del Partito: 3141. Dipendenti de L'Unità, Paese S… -