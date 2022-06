Instagram down, è allarme tra gli utenti: nessuno riesce ad utilizzare il social (Di martedì 7 giugno 2022) Il disagio di Instagram in down è sempre più frequente e duraturo. Sono milioni gli utenti che non riescono ad utilizzare il social: ecco che cosa sta succedendo nelle ultime ore. I down report del social di proprietà Meta stanno aumentando in maniera vertiginosa nella giornata di oggi, martedì 7 giugno. Con gli utenti del social delle foto che riscontrano problemi frequenti ed insistenti. Un picco si è verificato verso l’ora di pranzo. fonte foto: AdobeStockL'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di martedì 7 giugno 2022) Il disagio diinè sempre più frequente e duraturo. Sono milioni gliche non riescono adil: ecco che cosa sta succedendo nelle ultime ore. Ireport deldi proprietà Meta stanno aumentando in maniera vertiginosa nella giornata di oggi, martedì 7 giugno. Con glideldelle foto che riscontrano problemi frequenti ed insistenti. Un picco si è verificato verso l’ora di pranzo. fonte foto: AdobeStockL'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

sangermax : RT @ilmessaggeroit: Facebook e Instagram down, problemi per i due social network: ecco cosa sta succedendo - margveritee : instagram in down scoperto qui su twitter - nosleep_____ : @Sara01210783 Ok, è instagram in down, pensavo ce l’avessimo fatta - Gazzettino : Facebook e Instagram down, problemi per i due social network: ecco cosa sta succedendo - lexishwa : preparatevi a usare Twitter perché dopo instagram down c'è sempre anche whatsapp -