Il Salone del Mobile è tornato e la gente fa la fila per visitarlo

AGI - Con il taglio del nastro prende ufficialmente il via la 60 edizione del Salone del Mobile di Milano nei padiglioni della fiera di Rho. L'attesa per questa edizione è tanta, dopo due anni di pandemia in cui la fiera internazionale del design, una volta è saltata e un'altra si è tenuta in un formato diverso e ridotto, con un superSalone. Situazione completamente diversa oggi, con la coda di visitatori agli ingressi della fiera dove si trovano le ultime creazioni di 2.200 espositori da tutto il mondo. Questa edizione del Salone è segnata da un incidente mortale sul lavoro. Un allestitore storico della fiera, Gastone Faraoni, ha avuto un malore domenica, mentre stava lavorando in un padiglione ed è deceduto. All'apertura sono intervenuti i ministri Giancarlo Giorgetti ed Elena Bonetti, insieme al sindaco di Milano ...

