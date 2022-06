I templi di Paestum al 12° posto tra i luoghi più visitati

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Parco Archeologico die Velia al 12tra idi cultura aperti gratuitamente nella giornata di domenica scorsa. Una posizione non di certo ottima, ma comunque buona, che va in linea con il successo delle domenica gratuite riprese con la fine dello stato di emergenza e promosse dal ministero della cultura che prevedono l’ingresso gratuito nei musei e neidella cultura statali ogni prima domenica del mese. Introdotte dal ministro Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sospese a causa della pandemia sono ripartite riscuotendo un grande successo di pubblico, le file numerose per entrare nei musei sono un segnale di ripartenza. Domenica scorsa ad accogliere il maggior numero di visitatori è stato il Vittoriano e Palazzo Venezia, con 26.143 presenze; Al secondo...