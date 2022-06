(Di martedì 7 giugno 2022) Il caso diventa un pesante atto d’accusa. La decisione dell’associazione Lipizer di escludere tredalla prossima edizione del 41esimo contest internazionale diha fatto esplodere la miccia. Mettendo a repentaglio l’immagine della manifestazione. Ancora di più dopo dopo il forfait della Fvg Orchestra. Che tradizionalmente accompagnava gli artisti in gara. “Non prenderemo parte alinternazionale di violino in seguito alla volontà di escludere tre, 3dalA rivelare l’esclusione, nei giorni scorsi, è stata la violinista Lidia Kocharyan. Che sul suo profilo Facebook ha postato la lettera che respingeva la sua ...

Advertising

Giornaleditalia : #goriziaLidiaKocharyanCarolinaAverinaAnastasiaPentina Gorizia, nuovo caso Gergiev: tre violiniste russe escluse dal… - romanoziroldo : RT @SecolodItalia1: Gorizia, tre violiniste russe escluse dal concorso. Il sindaco: «È inaccettabile, farò un concerto per loro» https://t.… - SecolodItalia1 : Gorizia, tre violiniste russe escluse dal concorso. Il sindaco: «È inaccettabile, farò un concerto per loro»… - giorgio704 : Il demente giggino a purpitta cosa dirà ora? @ItalyMFA siete incompetenti, bugiardi, inutili imbecilli, poi il vost… - riccardofrizza : -

Corriere della Sera

... ha prodotto negli ultimianni impatti complessivi di oltre 37 miliardi a livello aggregato, ... può contare su oltre 2 mila 501 dipendenti (Pordenone 556, Udine 1.104,259 e Trieste 582) e ...violiniste russe sono state escluse dal concorso internazionale di violino indetto dalla Scuola di musica "Rodolfo Lipizer" , perché cittadine di Mosca. E nella città, che sarà Capitale ... Gorizia, tre violiniste russe escluse dal concorso Lipizer. Il sindaco: «Organizzo un concerto per loro» Lidia Kocharyan, Anastasia Pentina e Carolina Averina escluse «in seguito alle disposizioni europee derivanti dalla guerra Russia-Ucraina». Il sindaco: «Una scelta inaccettabile» ...Partnership tra l’azienda della famiglia Rosolen e l’accademia bergamasca per realizzare una piattaforma che avvii al lavoro. I piani di Ramazza per aiutare i profughi dell’Est Europa. Benedetto sping ...