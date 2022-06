Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022)(ITALPRESS) –della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di– Direzione Distrettualemafia e– con arresti in Italia e all'estero – nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica, tutti accusati di associazione con finalità diinternazionale. L'operazione – condotta dalla Digos die dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo eEsterno della Polizia di Stato – vede ...