Berrettini torna in campo a Stoccarda | “Non semplice | ma si ricomincia”

Matteo Berrettini torna in campo e lo fa all'Atp di Stoccarda. Il tennista romano, tra i primi dieci al mondo, riparte con il tennis e lo farà dagli ottavi di finale del torneo già in svolgimento. Matteo si era bruscamente fermato a causa del fastidio alla mano destra, poi operata. Era stato costretto alla rinuncia degli Internazionali di Roma e anche del Roland Garros. Dopo aver ammirato i suoi colleghi da lontano, Berrettini scenderà in campo per puntare a nuovi traguardi: "Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa – ha dichiarato il romano a La Gazzetta dello Sport – quando vinsi il torneo". "Sto bene e ho tanta voglia di tornare a giocare – ha sottolineato – so che non sarà semplice perché sono stato fermo parecchio"

