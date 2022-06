Zelensky: 'A Severodonetsk gli ucraini resistono, ma i russi sono più numerosi e più potenti' (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra in Ucraina va avanti ed è difficile capire quale sarà il punto di caduta per arrivare ad un cessate il fuoco e ad una pace. A Severodonetsk gli ucraini "resistono", ma i russi sono "più ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra in Ucraina va avanti ed è difficile capire quale sarà il punto di caduta per arrivare ad un cessate il fuoco e ad una pace. Agli", ma i"più ...

