Ucraina: Petrocelli, 'Copasir silenzia lista armi ma non quella proscrizione, Urso ne risponda' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Copasir: la lista delle armi italiane inviate all'Ucraina, paese in guerra, è riservata. Invece la lista di proscrizione pubblicata ieri qualcuno nel Copasir la deve aver spifferata al Corriere. Che ne pensa il senatore Urso? Lasciamo correre?". Lo scrive in un tweet il senatore Vito Petrocelli. Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - ": ladelleitaliane inviate all', paese in guerra, è riservata. Invece ladipubblicata ieri qualcuno nella deve aver spifferata al Corriere. Che ne pensa il senatore? Lasciamo correre?". Lo scrive in un tweet il senatore Vito

Advertising

Simona_Manzini : @fm197544 @geascanca @silay_yalis Guardi a me di iniziare il solito ping pong con pacifisti/filoputiniani mentre i… - fertermentini : RT @GabriGiammanco: Ma come… l’atlantista Letta si allea con il partito di Petrocelli, con Conte,quello del no alle armi in Ucraina e che h… - TV7Benevento : Ucraina: Petrocelli, 'io filoputiniano? Neo maccartismo dilagante'/Rpt - - TV7Benevento : Ucraina: Petrocelli, 'io filoputiniano? Neo maccartismo dilagante' - - mariacarpanini : RT @GabriGiammanco: Ma come… l’atlantista Letta si allea con il partito di Petrocelli, con Conte,quello del no alle armi in Ucraina e che h… -