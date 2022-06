(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "La lista didei presuntipubblicata dal Corriere della Sera sulla base di materiali che stando all'articolo, sarebbero stati raccolti dal Copasir, rappresenta un fatto gravissimo, intollerabile per una democrazia avanzata come la nostra. Si tratta dell'ennesima ingerenza sulla libertà di informazione. Il presidente Urso dice di essere venuto a conoscenza di tutto ciò leggendo il giornale. Dovrebbe però spiegare agli italiani dale informazioni citate dal Corriere della Sera, se quelle notizie siano fondate o da smentire, e soprattutto esprimersi sulle responsabilità del clima intollerabile da caccia alle streghe che tutto questo sta provocando". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto, membro della ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Airola (M5S), 'da dove arrivano liste proscrizione filo-putiniani?' - -

AGI - Agenzia Italia

... vedova inconsolabile dei suoi governi; il duro e puro No Tav piemontese Alberto; il ... serio e coerente nella sua decisione di appoggiare l'che, grazie all'invio di armi e alle sanzioni,......parte dei gruppi non ha dunque chiuso la vicenda innescata dalle posizioni sul conflitto in... Ad eccezione dell'ex presidente e di Albertosono stati confermati tutti i membri della ... I paletti del M5s sull'invio delle armi in Ucraina Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "La lista di proscrizione dei presunti filo-putiniani pubblicata dal Corriere della Sera sulla base di materiali che stando all'articolo, sarebbero stati raccolti dal Copasi ...