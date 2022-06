Tumore | schiaccia un nodulo pensando fosse un brufolo | ragazza di 23 anni scopre un cancro al seno al secondo stadio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Pensava di avere un antiesteticodare, invece ha scoperto unalal. Siobhan Harrison adesso racconta la sua storia per sensibilizzare altre donne, dopo ...

Nel dicembre 2020 Siobhan Harrison ha provato a schiacciare quello che credeva fosse un brufolo, provocandosi un grosso livido. Pensando di aver aggravato la ... Pensava di avere un antiestetico brufolo da schiacciare, invece ha scoperto un tumore al seno al secondo stadio. Siobhan Harrison adesso racconta la sua storia per sensibilizzare altre donne.