Salernitana | Iervolino | “Sabatini bugiardo Lui da Champions?Non sa neanche usare pc”

sportface2016 : #Salernitana, #Iervolino attacca #Sabatini: 'Un bugiardo, non sa nemmeno mandare una mail' - MCriscitiello : Complimenti al Presidente della Salernitana Iervolino. Schiena dritta e ha capito subito tutto. Gli sono bastati 4… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Divergenze tra il presidente #Iervolino e #Sabatini - cmercatoweb : #Iervolino stronca #Sabatini ??: la reazione del ds non si è fatta attendere ?? - SportdelSud : ???? Fabio #Cannavaro si schiera a favore di #Spalletti, e poi parla della #Salernitana, affermando l'amicizia vera… -

'Ricordo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la': lo scontro tra l'ex dirigente e il presidente del ...Non poteva bocciare lui un mio acquisto: è ladi, non di Sabatini. Lui proponeva, io decidevo'. PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21/ Udogie è il grande assenteSabatini replica a Iervolino - Non si è fatta attendere la replica di Walter Sabatini alle pesantissime parole rivoltegli dal suo ormai ex Presidente ...(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d'accordo, non le pagasse". Ai microfoni di ...