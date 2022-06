Roma, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma. Un incendio devastante, in una zona costellata di sterpaglie secche ed erba alta: le condizioni ideali per far propagare un incendio su tutta l’area. Le fiamme si sono innescate nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno, in via Elsa De Giorgi. Immediata è stat poi la risposta della protezione civile NSA Protezione Civile OdVche con grande fatica ha domato una parte dell’incendio. Per guardare il VIDEO di Reporter-Montesacro cliccare qui. Leggi anche: Pomezia, incendio Roma2: le fiamme arrivano alla stazione, treni cancellati sulla Roma-Napoli. Traffico in tilt nella zona (FOTO) rischio esplosione per una pompa di benzina nei pressi di una scuola Paura ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022). Undevastante, in una zona costellata di sterpaglie secche ed erba alta: le condizioni ideali per far propagare unsu tutta l’area. Le fiamme si sono innescate nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno, in via Elsa De Giorgi. Immediata è stat poi la risposta della protezione civile NSA Protezione Civile OdVche con grande fatica ha domato una parte dell’. Per guardare ildi Reporter-Montesacro cliccare qui. Leggi anche: Pomezia,2: le fiamme arrivano alla stazione, treni cancellati sulla-Napoli. Traffico in tilt nella zona (FOTO)per unadinei pressi di unaPaura ed ...

