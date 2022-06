Roma, ecco Matic: una roccia per Mourinho (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma - Il primo rinforzo della Roma è Nemanja Matic , centrocampista serbo di 33 anni (ne compirà 34 il 1° agosto), liberatosi a parametro zero dal Manchester United . Mancano solo i dettagli per l' ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022)- Il primo rinforzo dellaè Nemanja, centrocampista serbo di 33 anni (ne compirà 34 il 1° agosto), liberatosi a parametro zero dal Manchester United . Mancano solo i dettagli per l' ...

Advertising

OfficialASRoma : #ASRoma x TUUM ???? Ecco la collezione che celebra la fede per la Roma - TuttoASRoma : Ecco Matic, primo regalo a Mourinho - MinnucciGian : Ecco cosa si sarebbe dovuto insegnare agli studenti in questi due anni. Ecco com’è stato accolto dai suoi studenti… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: RASSEGNA STAMPA - #ASRoma, ecco #Matic: una roccia per #Mourinho #CalciomercatoRoma #Calciomercato #ASR https://t.c… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: RASSEGNA STAMPA - #ASRoma, ecco #Matic: primo regalo a #Mourinho #CalciomercatoRoma #Calciomercato #ASR https://t.c… -