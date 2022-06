Quelle toghe deviate ed eversive: ecco perché sono un romanzo incompleto (Di lunedì 6 giugno 2022) Almeno tre generazioni di italiani sono state educate all'esistenza dei poteri "deviati". Un cospirazionismo da bar, ma con sussiego da presunto giornalismo d'inchiesta, racconta da decenni che «pezzi dello Stato» hanno fatto malversazione lungo un percorso aberrante, perseguendo interessi illeciti, i propri, attentando a quello comunitario, danneggiandolo. Ma se c'è un potere cui perfettamente si attaglierebbe quel racconto, ebbene è proprio quello che non vi è mai stato iscritto: il potere giudiziario. Che non è (precisiamolo sempre) "la" magistratura, ma la parte militante e corporata che ne comanda i movimenti e ne perverte la funzione. È infatti semplicemente indiscutibile che "pezzi" del potere giudiziario cospirano e agiscono per la tutela dei propri affiliati e nel perseguimento di interessi contrari a quelli della comunità, valendosi della capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Almeno tre generazioni di italianistate educate all'esistenza dei poteri "deviati". Un cospirazionismo da bar, ma con sussiego da presunto giornalismo d'inchiesta, racconta da decenni che «pezzi dello Stato» hanno fatto malversazione lungo un percorso aberrante, perseguendo interessi illeciti, i propri, attentando a quello comunitario, danneggiandolo. Ma se c'è un potere cui perfettamente si attaglierebbe quel racconto, ebbene è proprio quello che non vi è mai stato iscritto: il potere giudiziario. Che non è (precisiamolo sempre) "la" magistratura, ma la parte militante e corporata che ne comanda i movimenti e ne perverte la funzione. È infatti semplicemente indiscutibile che "pezzi" del potere giudiziario cospirano e agiscono per la tutela dei propri affiliati e nel perseguimento di interessi contrari a quelli della comunità, valendosi della capacità ...

