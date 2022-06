Non è l’Arena, Massimo Giletti, il malore durante la diretta da Mosca. Com’è andata a finire (Di lunedì 6 giugno 2022) durante l’ultima puntata, in diretta da Piazza Rossa, il noto conduttore non si è sentito bene e la trasmissione si è arrestata. Massimo Giletti è uno dei più noti conduttori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 giugno 2022)l’ultima puntata, inda Piazza Rossa, il noto conduttore non si è sentito bene e la trasmissione si è arrestata.è uno dei più noti conduttori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

il_cappellini : Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - Piu_Europa : Ieri a Non è l’Arena si è forse raggiunto il punto più basso dei talk show. 35 minuti di vera e propria propaganda… - Peter_Triscio : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… - michelenizza1 : Non è l'arena, la frecciatina di Selvaggia Lucarelli sul malore di Massimo Giletti: cosa ha scritto -

Giletti sviene in diretta, paura in studio: interviene Myrta Merlino Paura in studio a Non è l'Arena . A metà serata Massimo Giletti , in collegamento dalla piazza Rossa di Mosca , ha avuto un malore. La trasmissione è stata interrotta e al rientro la conduzione è passata a Myrta ... 'Sembra una sposina': Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Giletti dopo il malore in diretta Il conduttore è infatti svenuto all'improvviso, durante la puntata di Non è l'Arena . Le dure parole di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti Come riporta Today : ' Ovviamente il piccolo mancamento è ... La7 Paura in studio a. A metà serata Massimo Giletti , in collegamento dalla piazza Rossa di Mosca , ha avuto un malore. La trasmissione è stata interrotta e al rientro la conduzione è passata a Myrta ...Il conduttore è infatti svenuto all'improvviso, durante la puntata di. Le dure parole di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti Come riporta Today : ' Ovviamente il piccolo mancamento è ... Non è l'arena - Puntata del 5/6/2022