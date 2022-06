Musk scrive a Twitter: “Fuori i dati su account spam o fake o l’accordo di fusione può saltare” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo avvertimento era arrivato a metà maggio. E adesso Elon Musk ribadisce in maniera chiara che l’acquisizione di Twitter può saltare se la società proprietaria del social network non fornirà i dati sugli account spam o fake registrati alla piattaforma. Il patron di Tesla ha inviato una lettera a Twitter ricordando che il rifiuto opposto finora dall’azienda viene considerato una violazione dell’accordo raggiunto per l’offerta d’acquisto con il prezzo fissato a 44 miliardi di dollari. In una comunicazione alla Sec, Musk allega la lettera inviata il 6 giugno a Twitter, spiegando che l’azienda ha “rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste” dal 9 maggio “per facilitare la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo avvertimento era arrivato a metà maggio. E adesso Elonribadisce in maniera chiara che l’acquisizione dipuòse la società proprietaria del social network non fornirà isugliregistrati alla piattaforma. Il patron di Tesla ha inviato una lettera aricordando che il rifiuto opposto finora dall’azienda viene considerato una violazione delraggiunto per l’offerta d’acquisto con il prezzo fissato a 44 miliardi di dollari. In una comunicazione alla Sec,allega la lettera inviata il 6 giugno a, spiegando che l’azienda ha “rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste” dal 9 maggio “per facilitare la sua ...

