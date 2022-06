Mertens ed i 4 milioni di ingaggio, i tifosi: “Nessuno tocchi Ciro” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dries Mertens chiede un mega ingaggio al Napoli, questa la bomba lanciata da Il Mattino, che cita la società di avvocati che gestisce Mertens, per avvalorare la notizia. Insomma Mertens chiede 4 milioni di euro di ingaggio al Napoli, a cui vuole aggiungere addirittura tanti bonus. Praticamente Mertens, che da sempre si è detto innamorato di Napoli e pronto a fare sacrifici, all’improvviso ha deciso di andare a guadagnare ancora di più di quanto guadagnava con il contratto che sta per scadere a giugno del 2022. ingaggio Mertens: cosa non convince Una narrazione che non convince i tifosi, che hanno fatto sentire la propria voce sui social. Ma ci sono anche pagine, come La Napoli Bene che parlano di “shitstorm contro ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Drieschiede un megaal Napoli, questa la bomba lanciata da Il Mattino, che cita la società di avvocati che gestisce, per avvalorare la notizia. Insommachiede 4di euro dial Napoli, a cui vuole aggiungere addirittura tanti bonus. Praticamente, che da sempre si è detto innamorato di Napoli e pronto a fare sacrifici, all’improvviso ha deciso di andare a guadagnare ancora di più di quanto guadagnava con il contratto che sta per scadere a giugno del 2022.: cosa non convince Una narrazione che non convince i, che hanno fatto sentire la propria voce sui social. Ma ci sono anche pagine, come La Napoli Bene che parlano di “shitstorm contro ...

anysuig : Peró pure voi non è che potete commentare ogni cazzata detta dai giornali. Stamattina il mattino ha scritto che Me… - napolipiucom : Mertens ed i 4 milioni di ingaggio, i tifosi: 'Nessuno tocchi Ciro' #Mertens #napoli #ForzaNapoliSempre… - kiingg____ : Mertens è irriconoscente per aver chiesto il rinnovo a 4 milioni. La società, invece, che gli offre un contratto an… - Jorginhismo : @DomPepeLiberato @MaCheEmozione La cosa più divertente è che credono che Mertens chieda davvero 4 milioni - DomPepeLiberato : @MaCheEmozione Macchina del fango su Mertens. Tutti gli invertebrati che chiamano dicendo '4 milioni non esiste, pu… -