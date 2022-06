Maltempo, nubifragi e inondazioni dalla Val d’Aosta all’Alto Adige (Di lunedì 6 giugno 2022) dalla Lombardia all’Alto Adige si contano i danni dell’ondata di Maltempo che ha colpito il Nord Italia in queste ultime ore. Il lungo Ponte del 2 Giugno è stato affollato nelle località di mare italiane, ma ha fatto registrare anche disastri a causa di nubifragi e bombe d’acqua che non hanno risparmiato Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Un fronte d’aria fredda ha fatto irruzione sul nostro Paese nel fine settimana scontrandosi violentemente con l’anticiclone africano che i meteorologi hanno ribattezzato Scipione. L’Italia è rimasta spaccata in due con prevalente Maltempo, afa e temperature elevate al Nord-Est. E con picchi di calore a 40 gradi al Sud. Foto Twitter @vigilidelfuocoAd accompagnare il Maltempo è stata la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022)Lombardiasi contano i danni dell’ondata diche ha colpito il Nord Italia in queste ultime ore. Il lungo Ponte del 2 Giugno è stato affollato nelle località di mare italiane, ma ha fatto registrare anche disastri a causa die bombe d’acqua che non hanno risparmiato Valle, Lombardia e Trentino Alto. Un fronte d’aria fredda ha fatto irruzione sul nostro Paese nel fine settimana scontrandosi violentemente con l’anticiclone africano che i meteorologi hanno ribattezzato Scipione. L’Italia è rimasta spaccata in due con prevalente, afa e temperature elevate al Nord-Est. E con picchi di calore a 40 gradi al Sud. Foto Twitter @vigilidelfuocoAd accompagnare ilè stata la ...

