Lite fra coetanei alla Lizza | arrivano forze dell' ordine e ambulanza - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tante famiglie senesi sono già andate al mare facendo il ponte. La città si è parzialmente svuotata questo fine settimana ma la movida non si è fermata. Sono stati soprattutto i giovanissimi, come ...

Advertising

asfaltofresco : UNA LITE FRA INNAMORATI HO SENTITO BENE?!:-?!—!&:)/?- - infoitcultura : Una vita, anticipazioni puntata 5 giugno/ Violenta lite fra Lolita e Ramon - tribuna_treviso : Volano calci e pugni fra due giovani, nella lite coinvolte anche alcune ragazze. Interviene una guardia giurata ma… - Enrico23786855 : @valentino8791 @Drittorovescio_ @mariogiordano5 No nazismo e solo un ignorante strafottente che fra l'altro invita… - AriannaNardi : Appena saputo della lite fra #Ruud e #Rune #RolandGarros -

LA NAZIONE

C'era un giovanissimo che recava sul volto i segni di probabili colpi ricevuti, forse a seguito di unacoetanei. Sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso.Le sparatorie Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, circa 100 persone si erano raccolte per una sorta di festa a Phoenix quando, intorno all'una di notte, è scoppiata unadiversi ... Lite fra coetanei alla Lizza, arrivano forze dell’ordine e ambulanza Nel pomeriggio una volante aveva allontanato un gruppo di adolescenti che facevano baccano in piazza Matteotti ...Un sabato notte molto movimentato in zona Piano. Gli agenti della questura di Ancona, infatti, sono intervenuti per sedare una furente lite che era scoppiata tra tre cittadini stranieri, tutti uomini, ...