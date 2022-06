Lazio, Milinkovic-Savic: le big europee guardano altrove (Di lunedì 6 giugno 2022) Milinkovic-Savic da potenziale oggetto di mercato, è finito fuori dal mirino di molte big europee. Un’altra stagione per lui alla Lazio? Sergej Milinkovic-Savic potrebbe restare alla Lazio anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sono infatti arrivate ancora offerte per il serbo e, almeno per il momento, le big d’Europa sembrano concentrate su altri obiettivi, anche se United e PSG restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)da potenziale oggetto di mercato, è finito fuori dal mirino di molte big. Un’altra stagione per lui alla? Sergejpotrebbe restare allaanche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sono infatti arrivate ancora offerte per il serbo e, almeno per il momento, le big d’Europa sembrano concentrate su altri obiettivi, anche se United e PSG restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

