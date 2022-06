Il grande ritorno di Paperissima Sprint: quando inizia l’edizione estiva 2022 (Di lunedì 6 giugno 2022) Paperissima Sprint sta per tornare. Tutti i telespettatori amanti delle risate avranno ancora una volta il loro appuntamento con l’allegria e il divertimento di Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli: data d’inizio, cast e come partecipare con i propri filmati. Leggi anche: La programmazione di Canale 5 Paperissima Sprint ritorna su Canale 5: quando inizia l’edizione estiva 2022 Paperissima Sprint ritorna nel palinsesto estivo di Canale 5. Da lunedì 13 giugno il varietà estivo di Antonio Ricci ritorna per l’imperdibile appuntamento con le risate e le gag. Il programma è scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022)sta per tornare. Tutti i telespettatori amanti delle risate avranno ancora una volta il loro appuntamento con l’allegria e il divertimento di Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli: data d’inizio, cast e come partecipare con i propri filmati. Leggi anche: La programmazione di Canale 5ritorna su Canale 5:ritorna nel palinsesto estivo di Canale 5. Da lunedì 13 giugno il varietà estivo di Antonio Ricci ritorna per l’imperdibile appuntamento con le risate e le gag. Il programma è scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro ...

