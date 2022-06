Hash per identificare un milione di immagini pedopornografiche limitandone la diffusione (Di lunedì 6 giugno 2022) Per merito della Internet Watch Foundation (IWF) del Regno Unito sono state create le impronte digitali di un milioni di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori. L’Hash è un codice identificativo prodotto da un algoritmo che crea un’impronta digitale affinché immagini e video siano riconoscibili. Per la lotta agli abusi sui minori questi Hash vengono inseriti in un database al quale accedere per avere certezza che un contenuto non sia stato tracciato come pedopornografia. IWF – che si occupa di trovare e rimuovere questo tipo di materiali da internet – ha dichiarato che gli Hash per pedopornografia saranno a disposizione di aziende e forze dell’ordine per il comune scopo di ripulire la rete dalle copie di contenuti di questo tipo. LEGGI ANCHE >>> Sfruttano l’Europol e il nome di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Per merito della Internet Watch Foundation (IWF) del Regno Unito sono state create le impronte digitali di un milioni diche ritraggono abusi sessuali su minori. L’è un codice identificativo prodotto da un algoritmo che crea un’impronta digitale affinchée video siano riconoscibili. Per la lotta agli abusi sui minori questivengono inseriti in un database al quale accedere per avere certezza che un contenuto non sia stato tracciato come pedopornografia. IWF – che si occupa di trovare e rimuovere questo tipo di materiali da internet – ha dichiarato che gliper pedopornografia saranno a disposizione di aziende e forze dell’ordine per il comune scopo di ripulire la rete dalle copie di contenuti di questo tipo. LEGGI ANCHE >>> Sfruttano l’Europol e il nome di ...

