"Hanno perso molti uomini". Il pericolo per i russi | La diretta della guerra (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra grano e diplomazia: nella notte in cui gli Usa lanciano l'allarme per navi cargo russe salpate dai porti ucraini occupati, Lavrov ha dovuto rinunciare al proprio viaggio in Serbia per chiusura dello spazio aereo di almeno tre Paesi balcanici Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra grano e diplomazia: nella notte in cui gli Usa lanciano l'allarme per navi cargo russe salpate dai porti ucraini occupati, Lavrov ha dovuto rinunciare al proprio viaggio in Serbia per chiusura dello spazio aereo di almeno tre Paesi balcanici

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la citt… - gualtierieurope : Oggi #4giugno celebriamo la Liberazione di #Roma. Nostro dovere è ricordare il sacrificio di tutte le donne e gli u… - Agenzia_Ansa : Quattro combattenti volontari stranieri della Legione per la Difesa dell'Ucraina hanno perso la vita in combattimen… - DarioPuppo : Giocatori che hanno vinto il maggior numero di titoli nello stesso Slam, senza aver mai perso in finale: 14 Nadal… - TopiniTattici : RT @_Arimoon88: 'Se ti prendo ti smonto' E poi hanno perso le istruzioni -