Guardiola | “Lewandowski al Barça? Non credo possano permetterselo”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato da Maiorca, dove si trova attualmente per un torneo di golf: “Il Barcellona su Bernardo Silva se va via De Jong? Mi sembra difficile.? La sua carriera parla da sola, si adatta a qualsiasi squadra. Però non so se i blaugrana se lopermettere data la sua situazione, e non so se il Bayern lo lascerà partire. Al Barcellona auguro il meglio ma vista la situazione che hanno non possono fare grandi cose. Ci sono momenti nella storia che vanno accettati e alle volte adottare un profilo basso può essere utile a risalire più velocemente”. SportFace.