Foggia, Zeman: “Potrei ritornare, ma certamente non con la società attuale” (Di lunedì 6 giugno 2022) Zednek Zeman commenta il suo addio al Foggia, senza escludere però un possibile ritorno nel futuro. Ecco le parole del tecnico boemo, rilasciate a tuttocalciopuglia.com: “Ho allenato dei ragazzi e un gruppo incredibile, mi è dispiaciuto lasciare la città e la squadra. Dispiace molto perchè ero venuto per migliorare l’immagine della realtà di Foggia, spesso mal descritta”. Il tecnico poi aggiunge: “Potrei tornare in futuro, ma di sciuro non con la società attuale. Tra me e il presidente troppe disparità sul modo di vedere il calcio, vediamo le cose in maniera differente”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Zednekcommenta il suo addio al, senza escludere però un possibile ritorno nel futuro. Ecco le parole del tecnico boemo, rilasciate a tuttocalciopuglia.com: “Ho allenato dei ragazzi e un gruppo incredibile, mi è dispiaciuto lasciare la città e la squadra. Dispiace molto perchè ero venuto per migliorare l’immagine della realtà di, spesso mal descritta”. Il tecnico poi aggiunge: “tornare in futuro, ma di sciuro non con la. Tra me e il presidente troppe disparità sul modo di vedere il calcio, vediamo le cose in maniera differente”. SportFace.

