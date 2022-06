Covid, in Campania 731 positivi e indice di contagio al 14,17%. Nelle ultime 48 ore morti (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 731, in Campania, i neo positivi al Covid su 5158 test esaminati. Resta stabile l’indice di contagio che ieri era pari al 14,28% ed oggi e’ 14,17%. Quattro i morti Nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); invariati a 318 quelli occupati in degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 731, in, i neoalsu 5158 test esaminati. Resta stabile l’diche ieri era pari al 14,28% ed oggi e’ 14,17%. Quattro i48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); invariati a 318 quelli occupati in degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

