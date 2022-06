Calo prezzi per DDR5: costi in rapida diminuzione (Di lunedì 6 giugno 2022) Forte Calo prezzi per DDR5. I costi delle memorie stanno diminuendo, rafforzando la speranza sui costi della piattaforma di nuova generazione Ebbene si, quest’oggi abbiamo ricevuto la notizia del forte Calo prezzi per DDR5 (per maggiori informazioni clicca qui). Il prezzo della memoria DDR5 è diminuito più rapidamente del previsto, con una media per i moduli basati sull’ultimo standard in Calo fino al 20% in un mese. Come riportato da ComputerBase, il prezzo di 1 GB di DDR5 è sceso da circa 15 € entro la fine del 2021 a circa 5 €/GB al momento della stesura. Al prezzo attuale, un kit DDR5 entry-level da 32 GB di memoria DDR5-4800 (standard JEDEC) è ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 giugno 2022) Forteper. Idelle memorie stanno diminuendo, rafforzando la speranza suidella piattaforma di nuova generazione Ebbene si, quest’oggi abbiamo ricevuto la notizia del forteper(per maggiori informazioni clicca qui). Il prezzo della memoriaè diminuito piùmente del previsto, con una media per i moduli basati sull’ultimo standard infino al 20% in un mese. Come riportato da ComputerBase, il prezzo di 1 GB diè sceso da circa 15 € entro la fine del 2021 a circa 5 €/GB al momento della stesura. Al prezzo attuale, un kitentry-level da 32 GB di memoria-4800 (standard JEDEC) è ...

