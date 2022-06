Cagliari è la miglior città in Italia per gli anziani (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - C'è Cagliari fra i tre territori al top del dossier sulla Qualità della vita per generazioni (bambini, giovani e anziani) nelle province italiane pubblicato oggi sul 'Sole 24 orè. Se a Aosta vince per quanto offre ai bambini e Piacenza ai giovani, il capoluogo della Sardegna è leader per speranza di vita a 65 anni: 21,7 anni. Inoltre, Cagliari è prima per numero di medici specialisti e per numero di pediatri attivi ogni mille residenti della fascia 0-14 anni, seconda per infermieri e ottava per spesa pubblica in assistenza domiciliare. La seconda edizione dei tre indici, calcolati ognuno su una dozzina di parametri statistici di Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia, è stata presentata ieri a Trento, in anteprima, al Festival dell'Economia. Cagliari perde posizioni negli altri due indici: è 21esima ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - C'èfra i tre territori al top del dossier sulla Qualità della vita per generazioni (bambini, giovani e) nelle province italiane pubblicato oggi sul 'Sole 24 orè. Se a Aosta vince per quanto offre ai bambini e Piacenza ai giovani, il capoluogo della Sardegna è leader per speranza di vita a 65 anni: 21,7 anni. Inoltre,è prima per numero di medici specialisti e per numero di pediatri attivi ogni mille residenti della fascia 0-14 anni, seconda per infermieri e ottava per spesa pubblica in assistenza domiciliare. La seconda edizione dei tre indici, calcolati ognuno su una dozzina di parametri statistici di Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia, è stata presentata ieri a Trento, in anteprima, al Festival dell'Economia.perde posizioni negli altri due indici: è 21esima ...

